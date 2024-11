Chi cerca Arthur

I nomi nuovi di questo giovedì 21 novembre sono quelli di Ben Chilwell Nicolas Tagliafico . Ciò che è certo è che per muoversi sul mercato in entrata a gennaio ladovrà provare a cedere almeno un giocatore, a partire dache è l'unico vero esubero rimasto completamente fuori dal progetto. Nonostante qualche sondaggio dal Brasile, il centrocampista continua a ribadire di voler restare in Europa (e possibilmente in un campionato top, tanto che ad agosto ha rifiutato alcune offerte da Grecia e Turchia), e dunque è da tenere d'occhio la pistadi Roberto De Zerbi, che già in estate cercava un giocatore con le sue caratteristiche.La partenza in prestito di Arthur permetterebbe ai bianconeri di risparmiare 5 milioni di euro lordi e, soprattutto, di avere un tesoretto per il mercato di gennaio. Tra i club interessati potrebbe spuntare di nuovo l', che lo aveva corteggiato a fine giugno, ma anche il, a caccia di un metronomo.