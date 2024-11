La situazione di Chilwell

Un difensore centrale sì, un terzino anche. L'infortunio di Juan Cabal è stato in un certo senso più grave di quello di Gleison Bremer, in quanto ha "svuotato" nello stesso momento ben due caselle del reparto arretrato della. Ecco perché Cristiano Giuntoli si sta guardando intorno anche per quanto riguarda la zona mancina della retroguardia, per cui il nome messo nel mirino è quello di, inglese di 28 anni.Come scrive Tuttosport, si tratta di un terzino abile nella doppia fase, dunque offensiva e difensiva, con la giusta esperienza maturata in Premier League. Il classe 1996 fa parte di quella lunghissima lista di esuberi delalla ricerca di soluzioni alternative per la loro carriera, pertanto per i bianconeri potrebbe essere il profilo ideale anche in questo senso: i Blues, infatti, presterebbero Chilwell gratuitamente e potrebbero contribuire al pagamento di una parte del suo ingaggio, che per sei mesi comporterebbe un esborso complessivo di quasi 5 milioni di euro lordi. A meno che il giocatore non si riduca lo stipendio per la possibilità di giocare, che al Chelsea non ha più come testimonia l'unica presenza stagionale in Coppa di Lega.