La situazione di Tagliafico

Ildeve vendere, se non vuole retrocedere d'ufficio in Ligue 2. E uno dei pezzi più pregiati della sua bottega è, 32 anni e leader della Nazionale argentina con cui ha vinto tutto. Il suo nome, proposto allanei giorni scorsi, ha stuzzicato non poco Cristiano Giuntoli, come scrive Il Corriere dello Sport.Terzino mancino, l'ex Ajax ha fatto spesso e bene in carriera anche il centrale di difesa, grazie a un'ottima propensione all'impostare il gioco, inoltre la sua nazionalità non incide sugli slot per gli extracomunitari in quanto il ragazzo ha sempre avuto il passaporto italiano. L'operazione sembra fattibile per i bianconeri anche a livello economico: si può infatti chiudere per 5 milioni di euro, con Tagliafico che porterebbe alla Continassa la sua esperienza unita alla capacità di impegnarsi in un doppio ruolo.