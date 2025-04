Gazzetta - Juventus pronta a tutto per Tonali: soldi e una contropartita, sono tre i nomi in ballo

La qualificazione alla Champions League come primo obiettivo, poi un grande colpo in sede di mercato, con la ferma intenzione di alzare il tasso qualitativo del centrocampo. E' questo il piano dellae di Cristiano Giuntoli nei prossimi mesi. Un traguardo da centrare sul campo prima di una sessione estiva che Madama vuole vivere nuovamente da protagonista.Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri è quello di. In casa bianconera, quello del classe 2000 è un profilo che convince e mette d'accordo proprio tutti. Dopo la rivoluzione della scorsa estate, griffata Giuntoli, il Football Director bianconero ritiene che alla Juventus 2025/26 bastino semplicemente pochi innesti di qualità per compiere un ulteriore step e per rendere i bianconeri finalmente competitivi per gli obiettivi massimi.

Il piano della Juve per arrivare a Tonali

Le possibili contropartite

Quando scade il contratto di Tonali

Tonali, inoltre, racchiude in sé tutte i requisiti necessari per diventare parte integrante del nuovo corso juventino: giovane, italiano - e quindi pronto ad incrementare lo zoccolo duro tricolore - e soprattutto di grande, grandissima qualità. Ovvero ciò che la Juve cerca per alzare il livello del proprio pacchetto mediano. Ad oggi non esiste ancora una trattativa tra i due club in quanto i tempi non sono ancora propriamente maturi, ma i primi contatti indiretti si sono già concretizzati: Tonali, dal canto suo, si trova molto bene al Newcastle e in Premier, ma lo scenario di un ritorno in Italia potrebbe evidentemente stuzzicarlo.La Juventus, innanzitutto, può fare perno sui rapporti, molto buoni, cementati con il Newcastle, specialmente nell'ultimo periodo. L'ingaggio da parte della Juve di, nell'ultimo giorno di mercato invernale, ha aperto un ponte e un canale diretto proprio con i Magpies ed è proprio su questo aspetto che i bianconeri potrebbero fare leva e cercare terreno fertile per imbastire una trattativa che si preannuncia decisamente onerosa. Per strappare Tonali al club di Premier, infatti, servirà un investimento complessivo di circa 60-70 milioni. Cifr che, eventualmente, può essere sensibilmente abbattuta, magari inserendo qualche contropartita.Qualora la Juventus decidesse di affondare il colpo su Sandro Tonali, ecco che il club bianconero potrebbe mettere sul piatto un ventaglio di contropartite che potrebbero stuzzicare la società inglese. Il primo nome, ovviamente, è quello di Douglas Luiz. Il brasiliano è stato protagonista di una prima stagione italiana a dir poco deludente: dallo scarso feeling con Thiago Motta alla preoccupante serie di infortuni, il brasiliano si è visto pochissimo, ma in Inghilterra conservano di lui un grande ricordo del giocatore che con la maglia dell'Aston Villa chiuse la stagione 2023/24 con un bottino personale da 10 goal e 10 assist. Douglas Luiz, per il Newcastle, rappresenterebbe una soluzione interessante per ruolo e costi e dal canto suo il classe 1998 vedrebbe di buon grado un ritorno in Premier.Occhio però anche ache, in estate, era finito proprio nel mirino dei Magpies, con il tecnico Eddie Howe che è da sempre un grande estimatore del centrale di Rivoli. Un altro nome che potrebbe tornare di moda, infine, è quello di. Il contratto del serbo scade nel 2026 e con ogni probabilità i prossimi saranno i suoi ultimi mesi da calciatore della Juve. La Premier, anche nel suo caso, è alla finestra e il Newcastle potrebbe scalare posizioni nella corsa al centravanti classe 2000.Sandro Tonali ha lasciato il Milan nell'estate del 2023 per firmare con il Newcastle, capace di strapparlo ai rossoneri per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Con i Magpies, l'ex centrocampista del Brescia ha siglato un contratto valido fino al 30 giugno 2028.