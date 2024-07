I motivi che hanno spinto la Juventus a comprare Di Gregorio

Una richiesta di Thiago Motta, il motivo

Ampi margini di miglioramento nel tempo

è pronto ad abbracciare la da oggi inizierà un nuovo capitolo sportivo per l'estremo difensore . Un portiere che dopo anni di gavetta è arrivato inin punta di piedi e che ha stregato il panorama italiano con le sue prodezze tra i pali, superando anche la concorrenza di un portiere "scomodo" come. Nell'annata 22/23 è stata una grande sorpresa, nell'ultima invece è stata una conferma.è la conferma di come la scuola italiana sui portieri sia sempre di assoluto livello. La sicurezza mostrata tra i pali e gli ampi margini di miglioramento del giocatore sono tra i motivi per cui laha deciso di puntare su di lui, ma non solo. Il portiere è stata una richiesta esplicita di Thiago Motta . Il nuovo tecnico dellanelle sue esperienza cone Bologna ha sempre chiesto un lavoro di palleggio ai propri estremi difensori. Di conseguenza l'idea diera quella di avere un portiere bravo con la sfera tra i piedi e la richiesta dinasce proprio da questo aspetto. Nella scorsa Serie A il classe 97' ha confermato la sua buona padronanza con i piedi.. Il giocatore infatti ha 26 anni, un dato importante per la carriera di un portiere in quanto ancora "giovane" e con molti anni di carriera davanti. Di conseguenza i margini per un miglioramento costante nel tempo sono molto ampi. Un acquisto dunque ricercato per motivi tecnico-tattici, ma anche per l'immediato futuro.

