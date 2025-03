UFFICIALE: THIAGO MOTTA ESONERATO DALLA JUVENTUS

AFP via Getty Images

Adesso è ufficiale:non è più l’allenatore della Juventus . Il club bianconero ha annunciato la decisione con un comunicato ufficiale, sancendo la fine dell’avventura del tecnico sulla panchina della Vecchia Signora.L’esonero arriva dopo una serie di risultati deludenti e un rapporto sempre più teso con la dirigenza, in particolare con Cristiano Giuntoli . Le sconfitte pesanti contro Atalanta e Fiorentina hanno rappresentato il punto di rottura, con la squadra che non ha mostrato la reazione attesa nei momenti di difficoltà. Nel confronto avvenuto tra Motta, Giuntoli e l’amministratore delegato Maurizio, le risposte del tecnico non hanno convinto la società, che ha deciso di interrompere il rapporto per dare una scossa immediata.

Esonero Thiago Motta: il comunicato

Il comunicato del club:Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento.