Juve, cosa succede con Szczesny e Perin

ha deciso: il prossimo portiere titolare dellasarà Michele, per il quale il club bianconero ha appena chiuso l'affare con il Monza arrivando a investire circa 20 milioni di euro.Ma allora che cosa ne sarà di Wojcieche Mattia? Per quanto riguarda il polacco Cristiano Giuntoli vorrebbe trovare una soluzione per cederlo, risparmiando così sul suo ingaggio da 6,5 milioni: l'ex Roma, da parte sua, è convinto di poter mantenere il proprio posto e non sarebbe dell'idea di cambiare aria, restando a Torino almeno fino alla scadenza di contratto del 2025. Su di lui, intanto, si stanno muovendo alcuni club dall'Arabia - dove già tempo fa aveva detto di non volersi trasferire - e dalla MLS.Da capire anche il destino di Perin, che in un'intervista rilasciata ieri ha sostenuto di aver fatto una scelta ponderata rinnovando con la Juve pur sapendo di essere il "secondo", senza però escludere la possibilità di una nuova esperienza che lo possa vedere finalmente protagonista. La situazione, quindi, è in evoluzione, mentre i bianconeri aspettano di annunciare Di Gregorio. Al quale, nelle intenzioni di Thiago Motta, la Juve è pronta a consegnare la porta.