Juventus, i nomi per l'attacco

L'infortunio nuovo di Arek di cui vi abbiamo parlato questa mattina ) ha modificato i piani della Juventus sul mercato. Infatti, ora i bianconeri con buone probabilità andranno sul mercato nella sessione di gennaio alla ricerca di un attaccante da affiancare a Dusane ad Arek Milik quando il polacco rientrerà dai molteplici infortuni. Cosi facendo offrirà a Thiago Motta ulteriori scelte per il reparto offensivo che è sembrato in difficoltà nelle ultime uscite. Quali sono però i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli?Il primo nome è certamente quello di Joshuache conosce bene il tecnico bianconero che a Bologna lo ha fatto esplodere e ora per uscire dal periodo di crisi che sta attraversando al Manchester United tornerebbe volentieri con l'italo brasiliano ma questa volta a Torino. Si tratta di un affare difficile, infatti le alternative sono rappresentate dadel PSG, accostato però anche a Milan e Manchester United. Occhio anche a Patrick Schick del Bayer Leverkusen. Secondo La Gazzetta dello Sport inoltre anche Marcus Rashford sarebbe stato offerto alla Juventus.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui