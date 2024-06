L'arrivo alla Juventus



Il passaggio in Primavera



I numeri della sua stagione

Le caratteristiche di Radek Zelezny

Lo chiamano "il" e c'è un motivo per tenere d'occhio Radek. Questo giovanissimo talento, nato nel 2006 in Polonia, sta vivendo un periodo entusiasmante alla Juventus.Portiere promettente, Radek ha iniziato la sua avventura in bianconero nel 2022 e sta già facendo parlare di sé.Radek Zelezny è approdato alla Juventus dalla, situata a. Il suo percorso verso Torino è stato segnato da un provino superato nel marzo del 2022, dopo aver tentato anche con lo Sporting Lisbona e il PSG . Alla fine, la Juventus ha avuto la meglio, integrandolo nella squadra Under 17.La sua scelta di venire alla Juventus è stata fortemente influenzata dalla presenza di Wojciech Szczesny, il portiere della prima squadra, che Radek considera il suo idolo.Dopo l'esperienza con l'Under 17, Radek è passato alladella, a soli 16 anni. L'obiettivo è chiaro: avvicinarsi gradualmente alla prima squadra. Dopo aver preso il posto dinell'Under 19, il prossimo traguardo sarà conquistare un posto da titolare nell'Under 23. È un percorso che richiede tempo e pazienza, ma Radek sembra determinato a seguirlo con dedizione.Nel corso della stagione, Radekha mostrato il suo talento con i seguenti numeri:Radekè considerato un, sia tra i pali che nelle uscite. È particolarmente abile nel parare i tiri e nel gestire le situazioni di uno contro uno. Sebbene ci sia ancora spazio per migliorare sulle palle alte, Radek parte da una base solida. A Vinovo, il centro di allenamento della, molti credono che abbia un futuro brillante davanti a sé.Radekè sicuramente un nome da tenere d'occhio nei prossimi anni. La sua crescita costante e il suo talento naturale potrebbero portarlo a diventare una delle future stelle della Juventus. Con un mentore comea pochi chilometri di distanza, Radek ha tutte le carte in regola per seguire le orme del suo idolo e fare la differenza nel mondo del calcio.