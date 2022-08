Occhio al 'nuovo' Szczesny. Come racconta Tuttosport, il giovanissimosta vivendo giornate decisamente belle e soprattutto colorate di bianconero: il classe 2006, polacco, portiere, ha iniziato infatti la propria avventura alla. Segni particolari? Ovviamente, il mito ce l'ha davanti. O comunque a pochi chilometri: si tratta di Wojciech Szczesny.Arriva dalla Wroclaw Academy, dunque da Breslavia. Zelezny ha superato un provino nel mese di marzo, dopo aver provato anche per lo Sporting Lisbona e per il PSG. Alla fine, a spuntarla è stata il club bianconero, che l'ha aggregato all'Under 17. Da questa formazione dovrebbe partire la sua avventura alla Juventus, a 16 anni compiuti. L'obiettivo è avvicinarsi gradualmente ai grandi, e gli scalini da fare restano due: prendere il posto di Vinarcik in Under 19 e puntare a quello di Senko in Under 23. Tutto a suo tempo. Tutto quando si potrà. Intanto, Zelezny scrive una nuova storia, con un chiaro riferimento al passato.