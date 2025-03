La situazione di Yildiz e Cambiaso: cosa succede se la Juventus non si qualifica alla Champions League

Getty Images

Il futuro e la programmazione della Juventus che verrà, passa inevitabilmente dalla qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo minimo che la squadra di Thiago Motta non può permettersi assolutamente di sbagliare, onde evitare diverse ripercussioni che andrebbero ad intaccare diverse sfere, su tutte quella del prestigio e del blasone che comporta prendere parte alla rassegna per club più prestigiosa che ci sia, ma allo stesso tempo anche quella economica ne risentirebbe.La Juventus deve necessariamente chiudere il campionato di Serie A al quarto posto per garantirsi l'accesso alla Champions e soprattutto per assicurarsi i vitali introiti derivanti dalla qualificazione alla massima vetrina continentale. In altre parole, i soldi della Champions garantirebbero maggiore appetibilità alla Juve anche sul fronte mercato estivo dove, evidentemente, sarà necessario operare qualche ritocco in ogni zona del campo.

La situazione di Yildiz e Cambiaso

Da considerare, però, c'è anche lo scenario opposto, ovvero quello relativo ad una mancata qualificazione alla Coppa dei Campioni che, in tal senso, potrebbe portare ad un sensibile ridimensionamento. Come? Attraverso il doloroso sacrificio di qualche asset tecnico, dai quali ricavare la liquidità necessaria per tamponare l'eventuale 'buco' generato dalla non partecipazione alla Champions.Mancare la qualificazione alla prossima Champions League, per la Juventus sarebbe un danno molto grave. E l'effetto domino che ne scaturirebbe potrebbe essere ancora peggiore: senza i soldi del torneo europeo, Madama sarebbe costretta a mettere in conto qualche importante sacrificio e Kenan Yildiz e Andrea Cambiaso rischiano di diventare gli indiziati principali in questa situazione.Il laterale italiano è corteggiato dal Manchester City che, a onore del vero, ci aveva provato già a gennaio. Le sirene della Premier riguardano però anche il numero 10 che - secondo La Gazzetta dello Sport - è finito nel mirino del Liverpool e non solo. Senza girarci troppo intorno, staccare il pass per l'Europa più prestigiosa diventa un obbligo, in caso contrario il sacrificio di un paio di gioielli - Cambiaso e Yildiz appunto - diventerebbe pressoché inevitabile.