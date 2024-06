Mattiaè l'eroe diSubentrato nel corso del secondo tempo in un momento complicatissimo e con gli azzurri vicini all'eliminazione da, si è reso protagonista di un bellissimo gol allo scadere che ha permesso all'Italia di qualificarsi agli ottavi.ha parlato in un'intervista a Vivo Azzurro TV di un messaggio didurante la serata per congratularsi con lui. "E' molto simile al gol di Alex contro la Germania. Tra l'altro l'ho sentito questa notte quando siamo tornati in albergo, per messaggio. Era molto contento, era felice per me. Mi ha detto di continuare così"



