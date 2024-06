Quando Zaccagni è stato vicino alla Juventus

. Il giocatore dellanon dimenticherà mai, probabilmente, il goal contro la Croazia con cui a tempo quasi scaduto ha fatto urlare di gioia milioni di italiani e tirare un enorme sospiro di sollievo al CT Luciano Spalletti e a tutti gli azzurri, volati agli ottavi di finale dell'Europeo grazie al secondo posto nella classifica del girone. Un destro al volo, a giro, che ha subito ricordato a tutti quella magia con cui Alex, nel 2006, ha regalato all'l'accesso alla finale del Mondiale, che si sarebbe disputata a Berlino proprio come la partita del prossimo sabato contro la Svizzera.Del Piero di cui Zaccagni, dopo il match, ha raccontato di essere stato un grande tifoso, tanto da averne il poster in camera da piccolo. "Ci siamo visti prima della partenza... Poi ci siamo risentiti anche nei giorni scorsi, è stato emozionante" ha svelato l'esterno, che con Alex avrebbe potuto condividere anche la maglia bianconera della, oltre a quella azzurra della Nazionale. I tifosi, infatti, ricorderanno che nei mesi scorsi il classe 1995 era indicato come un obiettivo di mercato della Vecchia Signora, che pare avesse incontrato il suo entourage incassando anche il sì a un'eventuale trattativa.I fatti risalgono, nello specifico, al periodo tra marzo e aprile, quando in casa Lazio si era registrata unadi Zaccagni, in scadenza nel 2025 e dunque potenzialmente cedibile nel corso di quest'estate, per evitare un addio a zero. Una speranza, quella della Juventus, poi tramontata definitivamente il 17 aprile , quando il club biancoceleste ha annunciato la firma del giocatore fino al 30 giugno 2029.





