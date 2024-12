Youth League, Juventus-Manchester City: la cronaca

10' - Ci prova Vacca con una girata dal limite, pallone che arriva comodo tra le mani di Brits

8' - Primo cartellino giallo del match: Pugno viene ammonito per un fallo in scivolata ai danni del capitano Alleyne

4' - Fallo dal limite dell'area per la Juventus: Vacca viene fermato in modo irregolare dopo che stava andando verso la porta

1' - FISCHIO D'INIZIO: Comincia il match di Youth League tra Juventus e Manchester City.



Youth League, Juventus-Manchester City: le formazioni ufficiali

Radu

Martinez

Gil Puche

Savio

Biliboc

Boufandar

Mazur

Pagnucco

Vacca

Keutgen

Pugno

Brits

Samuel

Alleyne

Noble

Mfuni

Heskey J.

Gray

Oboavwoduo

Alfa-Ruprecht

McAidoo

Heskey R.

Ultimo impegno in Youth League per la Juventus Primavera di: a Vinovo arriva il Manchester City. I bianconeri sono già qualificati al turno successivo della competizione, avendo già ottenuto 10 punti nelle precedenti 5 partite. L'ultima gara europea, infatti, ha visto la Juve trionfare in casa dell'Aston Villa grazie alla doppietta di Lorenzo Biliboc. Dall'altra parte i Citizens arrivano da una larga vittoria per 6-1 contro il Feyenoord, e si trovano a -1 proprio dai bianconeri. I ragazzi di Magnanelli, dunque, cercheranno di chiudere nel migliore dei modi questa prima fase di Youth League , con l'obiettivo di riscattare anche l'ultima sconfitta in campionato.Zelezny, Nisci, Ventre, Montero, Scienza, Finocchiaro, Florea, Merola, Lopez.Hudson, Braithwaite, Henderson-Hall, Warhust, Fapetu, Batty.