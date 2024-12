Domani, alle 14, laUnder 20 affronterà ilCitypartita della fase a gironi della UEFA Youth League. I bianconeri sono già qualificati per la fase successiva, grazie ai 10 punti ottenuti nelle cinque precedenti partite. Il match si svolgerà all'Allianz Training Center di Vinovo, con la squadra di mister Magnanelli che cercherà di chiudere in bellezza il percorso nel girone. La partita sarà trasmessa in diretta su Juventus.com, dove i tifosi potranno seguirla gratuitamente dopo essersi registrati, come sempre accade per le dirette sul sito ufficiale.