Yildiz o Conceicao per Napoli-Juventus? L'idea di Thiago Motta

AFP or licensors

C'è un ballottaggio apertissimo per quanto riguarda la probabile formazione di Thiago Motta per il big match di domani tra: in "lotta" per un posto in attacco - reparto dove improvvisamente si registra una notevole abbondanza - ci sono, con il turco leggermente avanti sul portoghese che è tornato in campo mercoledì nel match di Champions League contro il Brugge dopo lo stop per il problema muscolare accusato nel riscaldamento prima della sfida di Supercoppa Italiana. La sensazione, comunque, è che Thiago Motta si prenderà tutto il tempo necessario per scegliere la soluzione migliore.