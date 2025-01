Napoli-Juventus, due ballottaggi per Thiago Motta: le idee di formazione VIDEO

AFP via Getty Images

La certezza è che Thiago Motta si aspetta una gara molto diversa da quella dell'andata, quando ilsi era presentato in casa delladifendendo con un blocco molto basso per poi ripartire. Oggi, del resto, è cambiato molto intorno a questa sfida, a cominciare dalla posizione in classifica delle due squadre che sono separate da ben 13 punti, con Antonio Conte a guardare tutti dall'alto.Il tecnico bianconero, da parte sua, può finalmente contare su unin più, che sembra destinato a far parte subito dell'undici titolare al posto di Dusan Vlahovic. Ma come sarà composto il resto dell'attacco, ora che Thiago Motta ha un'abbondanza di opzioni tra cui scegliere mai vista prima?