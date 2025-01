Kolo Muani (non) cambia la Juventus: il chiarimento di Thiago Motta sul ruolo

Il chiarimento di Thiago Motta sul ruolo di Kolo Muani

Giusto poche ore fa ci chiedevamo come sarebbero cambiate le gerarchie dell'attacco dellacon l'arrivo di, candidato a una maglia da titolare già per il big match di domani contro ilIn attesa che a parlare sia il campo, una prima risposta è arrivata poco fa direttamente da, che in conferenza stampa ha voluto anche chiarire come da parte sua non ci fosse alcuna intenzione di criticare i giocatori del proprio reparto offensivo dopo il match di mercoledì contro il Brugge, come a qualcuno era sembrato di intuire: "Randal e Nico possono giocare sulle fasce. Dusan ha giocato tantissimo, ha avuto quest'ultimo infortunio che l'ha tenuto fuori dalla squadra, è entrato nelle ultime due partite e vedremo domani chi inizierà e chi contribuirà".

Se da un lato il tecnico è stato quindi un po' criptico - come è anche giusto e naturale che sia - sulla scelta dei titolari per la sfida ormai alle porte, dall'altro ha confermato un aspetto tattico non da poco per il prossimo futuro della Juventus: Kolo Muani - così come- può agire anche da esterno, ruolo che dunque non porterebbe a escludere subito (e di nuovo), come qualcuno già temeva.A quel punto, nelle idee di Thiago Motta, il francese e il serbo potrebbero rimanere in campo pure contemporaneamente, prendendosi ciascuno il proprio raggio d'azione (a meno di cambiamenti nel modulo, che però ad oggi non sembrano all'orizzonte). E confermando, di conseguenza, la necessità per l'allenatore di compiere scelte "forti" di fronte a un'abbondanza che fino a pochi giorni fa sembrava una totale utopia.