Juventus, Yildiz avrà la maglia numero 10?



Quando scade il contratto di Yildiz?

Come vi abbiamo raccontatoper la gioia di tanti tifosi bianconeri che approvano questa scelta. Il matrimonio tra la maglia che ha indossato tanti anni Alessandro Del Piero e Yildiz però si farà solo a determinate condizioni. Ecco cosa serve prima.Come ha raccontato Romeo Agresti durante la puntata odierna di Tiki Tacco, la Juve consegnerà il 10 se arriveranno in tempi rapidi segnali di rinnovo... Se ci saranno degli sviluppi che porteranno ad un accordo a quel punto ci potranno essere delle chance, questa è la "condizione". La Juve vuole anche quel segnale che sarebbe un passo del giocatore nei confronti del club.Yildiz ha rinnovato il contratto con la Juventus l'estate scorsa, prolungando il legame con il club fino al 2027 con opzione per un ulteriore stagione. Attualmente il classe 2005 guadagna circa 300mila euro. Una cifra che chiaramente sarà rivista e aumentata visto la crescita che ha avuto in questi mesi e soprattutto come la Juve voglia metterlo al centro del progetto.