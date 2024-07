Juventus, la maglia numero 10 a Kenan Yildiz?

Se ne parla a più non posso nelle ultime ore, è un argomento che sta suscitando discussioni tra i tifosi, stiamo parlando dell'assegnazione della maglia numero 10 della Juventus a Kenan. Già, la maglia numero 10 che al momento è ancora occupata da Paul Pogba e che in passato è appartenuta a nomi come Alessandro Del Piero, Carlos Tevez e Paulo Dybala, per citare gli ultimi proprietari di una maglia cosi prestigiosa.Il matrimonio tra Kenan Yildiz e la prestigiosaè sempre più vicino, manca infatti sempre meno prima di vederla. Anche se al momento allo Juventus Store non è possibile personalizzare le maglie con Yildiz e il numero 10, è una realtà concreta che si avvicina sempre più. Kenan è infatti uno dei pilastri della nuova Juventus di Thiago Motta e l'assegnazione della numero 10 al classe 2005 è il primo passo.





