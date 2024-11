Quando rientrano Yildiz e Koopmeiners alla Continassa

Dopo aver assistito impotente all' infortunio di Dusan Vlahovic , lanon vede l'ora di riabbracciare il resto dei propri Nazionali in giro per il mondo. All'orizzonte, del resto, c'è il big match contro il Milan e, a poca distanza, la delicata sfida di Champions League contro l'Aston Villa, in vista dei quali (e del successivo tour de force che attende i bianconeri) Thiago Motta non può permettersi di perdere ulteriori giocatori.Ecco perché, come racconta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore il team managersi è mobilitato per organizzare un rientro anticipato attraverso voli privati a, ieri in goal con la Turchia in casa del Montenegro , e, attesi dunque a Torino tra ieri notte e questa mattina. Il giovane attaccante e il centrocampista sono due pedine fondamentali per la Juventus, che ha fatto di tutto per riportarli a casa il prima possibile.