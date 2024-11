Yürü be aslan parçası Kenan yıldız



Continua il momento di forma di. Il classe 2005 della Juventus è andato in gol durante il match di Nations League tra il Montenegro e la sua Turchia.ha scelto di dare ancora una volta fiducia al trequartista bianconero, e lui l'ha senza dubbio ripagata. Yildiz è infatti uno dei giocatori più impegnati finora dall'allenatore italiano, e aveva già fornito un assist importante, oltre a giocate e prestazioni convincenti. Questa sera è arrivato anche il gol che è valso il momentaneo pareggio per la Turchia, poi tornata in svantaggio per il gol del montenegrinoUn messaggio sicuramente importante per soprattutto alla luce della situazione d'emergenza del reparto offensivo per l'infortunio di Vlahovic . Yildiz dimostra che può continuare a fare bene, si rivela ancora una volta una carta fondamentale per la Juventus e non solo.





