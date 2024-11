Perché Yildiz e Koopmeiners possono fare male al Milan

C'è una zona di campo dove ilappare più carente, in base a quanto ha messo in mostra in queste prime dodici giornate di Serie A, ed è quella compresa tra difesa e centrocampo. In questa zolla, come analizza Tuttosport, è quindi possibile per gli avversari infilare dei giocatori e farli ricevere con tempo e spazio per potersi girare e puntare la difesa rossonera, quindi per lasarà importante tentare di trovare lì siache(l'olandese, ne abbiamo già parlato, potrebbe rappresentare una chiave importante del match anche "in coppia" con Weston McKennie ).L'ex Atalanta e il turco possono rappresentare un serio pericolo per la retroguardia avversaria se serviti alle spalle o ai lati di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Una situazione che, se trovata con continuità, potrebbe forzare Paulo Fonseca ad arretrare da mezzala se riuscirà a essere della partita ) allontanandolo dalle zone pericolose. Detto questo, la gara di San Siro sarà una battaglia per il controllo. Entrambe le squadre, infatti, puntano a gestire la palla per dettare il contesto tattico, un aspetto a cuiha dedicato finora un'attenzione maniacale, con buoni risultati.