Dove può giocare McKennie in Milan-Juventus

La certezza è che Dusan Vlahovic non ci sarà. Ancora da capire, invece, chi prenderà il suo posto. Stando a La Gazzetta dello Sport, per occupare lo slot del centravanti nell'undici titolare dellache oggi pomeriggio sfiderà ilnon è escluso l'impiego di, che in quelle zolle si ritrova spesso per il suo istinto da incursore: lo statunitense consentirebbe così di irrobustire il pressing e guadagnare superiorità in mezzo.Un'altra pista prevede la presenza dello stesso americano e diin linea tra le ali, per un 4-2-4. In questo caso, con una mediana densa, McKennie andrebbe a raddoppiare su Rafa Leao e potrebbe sfruttare gli spazi creati dall'olandese per fiondarsi in area. La sensazione è checi rifletterà fino all'ultimo.