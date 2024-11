Yildiz Juve, le pagelle dei giornali

Non poteva che essere lui. Nella giornata dei 50 anni di una leggenda come Alex Del Piero, proprio Kenan Yildiz segna con il numero 10: è questa la ciliegina sulla torta. Il turco sta crescendo sempre di più e ieri lo ha dimostrato ancora una volta, con la rete che ha chiuso una volta per tutte il match e una prestazione tra le migliori della stagione. Il turco si prende la scena del derby e anche il premio come uomo partita, e alla fine arriva. Non esisteva modo migliore per chiudere la serata. La Gazzetta dello Sport lo definisce un predestinato, come un piccolo supereroe che sta abbattendo ogni tipo di record.- Scappa a Pedersen con estrema facilità e fa ammattire il Toro dalla sua parte. Il gol di testa nel giorno del compleanno di Del Piero è la ciliegina sulla torta.- Si presenta con un tunnel che esalta lo Stadium e da lì cresce, offrendo palloni e giocate di qualità fino al gol del raddoppio, in tuffo di testa. Con linguaccia e dedica a Del Piero.- Un quarto d'ora posizionale, che sarà anche utile, ma con la palla tra i piedi è assai più emozionante e godibile: tunnel e accelerazione. Al quarto dora della ripresa manda ai matti Walukiewicz con un dribbling volante, costringendo Vanoli al cambio cautelare. Tutte meraviglie, però, che confeziona un po' troppo lontano dall'area di rigore avversaria. E, infatti, quando ci entra va a pescare il cross al bacio di Conceiçao con tutto di testa. Non è la specialità della casa, ma è il regalo giusto oper i 50 anni del mentore e idolo del Piero.





