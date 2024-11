Juventus-Torino, le pagelle dei giornali

Un altro derby a tinte bianconere. Juventus-Torino è stata una vittoria importante quanto necessaria per Thiago Motta e per tutto l'ambiente. La Juve ha controllato e meritato, giocando bene le sue carte e ritrovando una difesa che sembrava essersi un po' persa nelle ultime partite . Ad aprire il match ancora Timothy Weah, già a quota 4 reti quest'anno, un record personale per lo statunitense. A chiuderla, poi, chi se non il numero 10 nella giornata di Alex Del Piero: Yildiz mette la ciliegina sulla torta a questo derby.Con la vittoria nel derby, la Juve si porta a -1 dal Napoli di Antonio Conte, in attesa della partite tra partenopei e Inter.





