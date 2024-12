Yildiz tra campo e mercato: la Juventus ha anticipato tutti

Yildiz, il rinnovo in estate con la Juventus

Non tutti certo, c'è chi da tanto tempo è consapevole del talento e delle potenzialità dima in tanti, senza dubbio, stanno scoprendo solo adesso le reali prospettive del classe 2005. Non era bastato il meraviglioso goal al debutto in Champions contro il PSV o lo "show" a San Siro contro l'Inter con doppietta in pochi minuti.Ma per la Juventus questo non è un problema.La sorpresa di Paul Scholes e di tanti altri dopo Juventus-Manchester City per le giocate di Yildiz non include ovviamente il mondo bianconero, che ammira il suo talento con la consapevolezza di chi sapeva già cosa aveva tra le mani. Un giocatore forte che ancora non è un campione ma ha tutto per diventarlo per doti tecniche e mentali.Se la Juventus non è in "ansia" per i rumors di mercato su Yildiz, con club di Premier League che sarebbero pronti per dare l'assalto al talento turco, è proprio per il rinnovo di contratto fatto ad agosto, che adesso si spiega una volta di più. Il piano della dirigenza bianconera è stato sempre quello di prolungare ulteriormente il legame con Yildiz, per "blindarlo" almeno a livello contrattuale. Kenan era in scadenza nel 2027 eppure la Juve ha deciso di non aspettare nonostante ci fosse tempo per allungare il contratto.passato a 1,6 milioni di euro.Una mossa che permette oggi al club di guardare al futuro con serenità. Già nell'estate del 2023, quando stava per entrare in prima squadra,La Juve si conferma attentissima sul fronte Kenan per evitare intoppi lungo il percorso, sapendo di avere un grande talento per il presente e il futuro.