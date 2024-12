La Premier League su Yildiz: c'è l'Aston Villa

Quanto viene valutato Yildiz dalla Juventus

La, autore di una grande prestazione in Champions League contro ilche ha aumentato i riflettori sul talento turco, soprattutto quelli provenienti dall'estero. Per Yildiz non è la prima grande notte in questa stagione; c'era stato l'esordio europeo con il bellissimo goal contro il PSV e poi la doppietta decisiva a San Siro con l'Inter.Prestazioni come quella con il City alimentano i rumors di mercato e attirano le attenzioni dei grandi club, in particolare quelli della Premier League.in tempi non sospetti. Allo stato attuale non c’è nulla di concreto con i Reds ma la Juventus è al corrente del forte interesse. Secondo la Gazzetta dello Sport lMa qual'è la posizione della Juventus? Per Giuntoli il recente rinnovo del contratto fino al 2029 è una garanzia per il futuro. A livello di valutazione, riferisce calciomercato.com,ma la Juve non vuole farsi lasciare ingolosire dai soldi della Premier League. Kenan non è sul mercato. A Torino hanno messo il giocatore al centro del progetto, puntando con forza sul ragazzo, sia in campo che fuori.