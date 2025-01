Yildiz e Juventus su livelli differenti

A cosa e chi aggrapparsi dopo il dodicesimo pareggio su diciannove partite di campionato? Molto difficile trovare una "luce" ma c'è e sarebbe ingiusto fare finta di niente. merita l'attenzione, nostra, di tutti i tifosi, della Juventus e del calcio in generale. L'ultimo a segnare sia all'andata che al ritorno nel derby era statonella stagione 2018/2019 e il turco è diventato il terzo più giovane nella storia bianconera a segnare in entrambi i derby tra Juventus e Torino in una stagione di SerieA (19 anni e 252 giorni).Al di là delle statistiche, dei paragoni e dei precedenti, 11 giorni di 2025, con due partite nel mezzo, quella in Supercoppa con il Milan e quella con il Torino, con due goal uno più bello dell'altro, hanno emesso una "sentenza".Yildiz un passo alla volta sta dimostrando di essere da Juve, il 10 della Juve. Per atteggiamento, maturità, mentalità e ovviamente per qualità. E gli altri?Fino adesso la Juve era stata il posto perfetto per Kenan dove crescere, essere coccolato e avere lo spazio per fare ciò che sta facendo. E lo è ancora, sicuramente. Ma la domanda è se lo sarà anche nel prossimo futuro? Il dubbio è che il talento turco, dopo aver dimostrato di poter avere questo ruolo all'interno del club, adesso abbia preso il "via". Perché continua a migliorare, ad essere sempre più decisivo mentre iIl rischio è che la forbice, tra Yildiz e il resto si allarghi ancora.