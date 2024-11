Il rapporto tra Gatti e Yildiz

Quando si è di fronte a un giovane talento in rampa di lancio anche un minimo dettaglio può fare la differenza - in positivo o in negativo - nel suo percorso di crescita. Nel caso ditutto sembra curato alla perfezione, in primis da lui stesso, che per esempio ha scelto di trascorrere ogni pre e post partita "in ritiro" al JHotel , per rimanere concentrato al massimo, e può contare sul pieno sostegno della sua famiglia, oltre che sul supporto "a distanza" dell'idolo Alex Del Piero . Ma è anche dentro lo spogliatoio dellache il classe 2005 sta trovando un grande appoggio, e in particolare dache sembra averlo preso sotto la sua ala protettiva.Il giovane turco sembra aver davvero instaurato un ottimo rapporto con il difensore azzurro, come dimostrato dalla foto insieme a lui condivisa nelle Instagram stories dopo il derby della Mole., in pratica "il mio fratellone", ha scritto Yildiz a corredo dell'immagine, a ulteriore testimonianza di una bella amicizia che era già emersa da diversi gesti dei due in campo, tra pacche sulla spalla, abbracci e incoraggiamenti reciproci. E sì, anche queste cose possono contribuire a forgiare un campione.