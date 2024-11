Perché Yildiz sta al JHotel?

Per capire se davvero è l'erede di Alex Del Piero serve forse ancora un po' di tempo, masta iniziando a somigliare sempre di più al suo idolo, quel giocatore che ha fatto la storia delladi cui ora indossa sulla schiena lo stesso prestigioso numero. Indiscutibile talento e goal pesanti, "genio" in campo e semplicità fuori, il turco classe 2005 ha già capito che nel calcio bisogna essere meticolosi e rigidi all'ennesima potenza, come dimostra quella che secondo La Gazzetta dello Sport è diventata da tempo una sua abitudine.Nonostante Thiago Motta non imponga il ritiro, Yildiz mangia e dorme alprima e dopo ogni partita, un rituale che lo aiuta a rimanere concentrato senza distrazioni. Proprio come Alex, inoltre, Kenan può contare sul sostegno di una famiglia molto presente, mamma Beate e papà Engin, che lo seguono costantemente e lo accompagnano agli allenamenti. Da loro ha ereditato la cultura del lavoro, lo spirito di sacrificio e l'umiltà, tutte doti che si sono già rivelate decisive in questo primo brillante scorcio di carriera.