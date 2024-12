Yildiz in panchina contro il Bologna? L'idea di Thiago Motta

La Juventus non ha mai vinto senza Yildiz titolare

Il ritorno diè doppiamente una grande notizia per la. Prima di tutto perché il tecnico ritrova il centravanti, che non ha avuto nelle ultime tre gare con evidenti conseguenze in termini di rendimento offensivo (1 solo goal). Ma anche perché con il rientro del serbo, Thiago potrà portarsi in panchina uno dei tre esterni traTre giocatori a contendersi due posti visto che sulla trequarti giocheràancora una volta. Torna il ballottaggio tra Conceicao, Yildiz e Weah. E se ad inizio stagione il classe 2005 turco era senza dubbio quello meno "sostituibile", il rendimento di Conceicao e Weah permette a Motta di poter anche lasciare a riposo Yildiz in qualche circostanza. La Juventus inizia un nuovo ciclo molto impegnativo tra campionato, Coppa Italia e Champions prima di Natale. Dalle ultime notizie, potrebbe essere proprio Kenan a rimanere fuori. Non sarebbe la prima volta che Yildiz parte dalla panchina in stagione.(mai in Champions League), ovvero con Cagliari, Inter e Parma. Com'è andata la Juventus quando ha fatto a meno del numero 10? Non benissimo, almeno a livello di risultati.Contro il Cagliari subentrò nel finale e i bianconeri presero il goal del pareggio, anche se non per sue responsabilità. Poi a San Siro, con l'Inter, la Juve era sotto 4-2 e fu proprio l'ingresso del turco a cambiare la partita grazie alla doppietta. E infine in casa contro il Parma. Motta lo lanciò a mezz'ora dalla fine, sul punteggio di 2-2 e la partita terminò così.