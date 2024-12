Yildiz, Weah e Conceicao: chi gioca contro il Bologna?

Yildiz verso la panchina?

Giornata di vigilia in casa. Domani sera, con calcio d'inizio alle ore 18, i bianconeri torneranno in campo per affrontare ilin campionato all'Allianz Stadium. Al netto dei recuperi di Dusan Vlahovic e Vasilije Adzic, per Thiago Motta sarà un'altra giornata all'insegna dell'emergenza, visto il protrarsi delle assenze di Nicolò Savona, Weston McKennie, Douglas Luiz e Nico Gonzalez.Nonostante le scelte siano quasi obbligate, qualche nodo da sciogliere in vista della sfida contro il suo passato c'è. Tra gli osservati speciali, infatti, ci sono Kenan Yildiz, Timothy Weah e Francisco Conceicao, la cui posizione è tutta da monitorare in vista del calcio d'inizio di Juve-Bologna.Se tra porta, difesa e centrocampo non ci sono grossi dubbi, dalla trequarti in sù l'unico che sembra certo di un posto è Teun Koopmeiners, il quale sarà chiamato ad agire alle spalle di Dusan Vlahovic, pronto a tornare a recitare il ruolo di epicentro offensivo bianconero. Attenzione, dunque, alle corsie esterne.L'indiziato principale a partire dalla panchina potrebbe essere proprio il numero 10, con Thiago Motta che starebbe pensando al turco classe 2005 come carta da giocare a partita in corso. Di conseguenza sarebbero Weah e Conceicao i due calciatori designati ad agire sulle corsie esterne dal primo minuto: per l'occasione lo statunitense traslocherebbe sull'out mancino, mentre il portoghese - come da copione - agirebbe sulla destra.





