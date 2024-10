Cosa pensa di Thiago Motta di Yildiz?

"Penso che dovrebbe giocare diversamente. Sulla sinistra è troppo prevedibile, mi sembra un Chiesa venuto male fino ad ora". Non è andato affatto leggero quest'ogginel parlare di, che ha deluso nel match di sabato trae Lazio dopo altre prestazioni poco convincenti in questo inizio di stagione (in cui non è ancora andato a segno in Serie A, timbrando il cartellino solo all'esordio in Champions League contro il PSV Eindhoven). Non solo Mauro, comunque. In questi ultimi giorni sul giovane turco sono piovute critiche un po' da ogni dove, tra chi lo ritiene ancora acerbo e chi invece è convinto che sia stato sopravvalutato.Ci ha pensato, allora, a spezzare una lancia a suo favore: "Sono contentissimo del lavoro che fa Kenan, un ragazzo che gioca e mette tutta la qualità a beneficio della squadra. Come tutti può fare meglio, ma sono contento di ciò che vedo", le parole del tecnico in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Stoccarda . Poi un passaggio a nostro modo di vedere fondamentale: "Senza dimenticare, anche se non facciamo attenzione a questo, che. Sta dando tanto alla squadra. Sono contento e molto di averlo con noi, da esterno o dentro al campo, per l'atteggiamento, la voglia di migliorarsi, il modo in cui affronta le partite. Difensivamente e offensivamente".Se delle questioni tattiche si potrebbe discutere per ore e ore, il focus deve spostarsi secondo noi su un altro tema. Che forse, come ha sottolineato lo stesso Thiago Motta, si è un po' perso di vista, anche per "colpa" della pesante investitura di Yildiz a nuovodella Juventus: l'età del giocatore,, che autorizza a "giustificare" una certa discontinuità di prestazioni e una condizione non sempre brillante anche sotto l'aspetto mentale, che finisce inevitabilmente per essere influenzato proprio dalle critiche provenienti dall'esterno. Thiago Motta, comunque, non ha dubbi su di lui e sulle sue qualità. Che alla fine è l'unica cosa che conta.





