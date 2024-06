La prestazione del giocatore

Non c'era solo Adrien Rabiot come oggetto di interesse da parte della Juventus in Francia-Austria, con il centrocampista francese autore di una buona gara. Gli occhi erano puntato anche su Patrick Wimmer, esterno austriaco classe 2001 in forza al Wolfsburg, entrato nei radar bianconeri in tempi molto recenti . Il giocatore però ha faticato ad imporsi contro la corazzata francese.La gara di Wimmer è iniziata allo scoccare dell'ora di gioco, quando il ct dell'Austria Ragnick ha deciso di lanciarlo in campo al posto di Florian Grillitsch. Un cambio dettato dalla necessità di mettere più peso in attacco per cercare di agguantare il pareggio contro una Francia non brillante. Eppure il cambio non ha dato gli esiti sperati. L'austriaco non è entrato benissimo in gara. Pochissima qualità e molti palloni sbagliati, senza mai riuscire a rendersi pericoloso. Serviva qualcosa di più, ma va anche detto che in generale l'Austria non ha creato occasioni o situazioni favorevoli. Le prossime gare diranno di più sul giocatore.