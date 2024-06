Juventus, idea Wimmer: chi è il nuovo obiettivo

La carriera in Bundesliga, i numeri

Il ruolo in campo

Perché può essere un'opportunità

Con l'incertezza sul futuro di Federico Chiesa, per cui le parti si riaggiorneranno solo dopo l'europeo e la situazione di, su cui si stanno muovendo diversi club esteri,Il reparto degli esterni offensivi sembra destinato a cambiare molto. Se sarà vera e propria rivoluzione lo scopriremo nelle prossime settimane ma sicuramente arriverà almeno un innesto.Wimmer è un classe 2001, ha appena compiuto 23 anni e questa sera sarà l'osservato speciale nel match tra Francia ed Austria. Il giocatore infatti è stato convocato dal c.t Ralf Rangnick nonostante il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per gran parte della scorsa stagione.Nella sua prima stagione in Bundesliga, Wimmer ha trovato subito grande spazio in squadra.numeri positivi considerando l'età e il fatto che fosse la prima esperienza fuori per l'esterno offensivo. A livello di squadra invece, un'annata da dimenticare visto che è arrivata la retrocessione nella seconda divisione tedesca.Nella prima delle due annate ai biancoverdi, il classse 2001 ha fatto registrare numeri importanti, soprattutto in proporzione al minutaggio. 8 assist e 4 gol in poco più di 1600 minuti disputati in campionato. Non ha potuto confermarsi nella stagione appena conclusa visto ilE' riuscito a ritrovare un po' di continuità solo nell'ultimo tratto della stagione conquistando la convocazione con l'Austria.anche se più volte è stato impiegato anche sulla fascia sinistra, dove ha numeri migliori in termini realizzativi (8 gol in 25 presenze). Tra i suoi punti di forza comunque c'è la versatilità, considerando che ha giocato anche in alcune occasioni da trequartista o addirittura da prima punta. Idealmente, nella Juventus di Thiago Motta partirebbe per giocare sulla destra nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico.Come ha riportato Tuttosport, Wimmer è un profilo che Thiago Motta segue da tempoi e se è vero che può migliorare in fase realizzativa, i numeri a livello di assist sono notevoli. Ha un costo decisamente inferiore rispetto a profili che la Juve ha sondato come Sancho e Greenwood. E anche a livello di ingaggio, rientra perfettamente nei parametri del club.