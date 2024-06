Juventus su Wimmer: la situazione

Concorrenza e costo

Due mesi all'inizio del campionato, due mesi per la Juventus per piazzare almeno altri quattro o cinque colpi di livello in entrata per consegnare a Thiago Motta una squadra competitiva su tutti i fronti, a cominciare dalla Serie A che sarà il primo impegno ufficiale della nuova avventura bianconera.si parla didel Manchester United in prestito, ma si tratta di un'operazione a lungo termine. Più calda può diventare invece un'altra pista, quella che porta aI bianconeri lo vedranno in azione nell'Austria contro la Francia di Rabiot e sarà un'occasione per Thiago Motta per dargli una nuova occhiata. Già, perchéha avuto una stagione travagliata a causa della rottura del legamento sindesmotico della caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi da calcio per 4 mesi.ma l'austriaco sarebbe tentato dall'opportunità di misurarsi in un altro campionato: la valutazione del Wolfsburg è di, ma l'idea bianconera sarebbe quella di lavorare su un prestito oneroso con diritto di riscatto oppure obbligo in caso del raggiungimento di specifiche condizioni. In Italia lo segue anche la Fiorentina mentre in Ligue 1 si è mosso concretamente il Lione.