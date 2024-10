Weah promosso contro l'Inter: cosa cambia per la Juventus e Yildiz

Juventus-Parma: Weah, Yildiz o Conceicao, chi gioca?

I volti principali di, lato bianconero, sono stati senza dubbioMa non sarebbe giusto dimenticarsi diche in una "nuova posizione", non solo non ha sofferto ma è stato protagonista in positivo. Fuori Yildiz e fuori Mbangula, ovvero chi fino ad ora aveva occupato la zona del turco in sua assenza. Dentro Weah.Fino ad ora a Torino il figlio di George aveva giocato esterno a tutta fascia nel 3-5-2, attaccante di destra e anche punta centralUna mossa che ha ripagato. Taglio perfetto in area di rigore per il goal del momentaneo vantaggio. Ma anche la conclusione a fine primo tempo che ha sfiorato il palo e che avrebbe significato addirittura la doppietta per Weah. Test superato a pieni voti.il primo è che con il suo utilizzo anche a sinistra, aumentano le opzioni per l'allenatore da quella parte cojn la conseguenza che Yildiz potrebbe avere più occasioni di giocare anche in zona centrale, da trequartista, all'occorrenza. E poi, così, non sarà tutto sulle spalle di Kenan, fino ad ora chiamato agli straordinari. Il turco quando ne avrà bisogno potrà riposare e sedersi in panchina, per poi magari entrare e fare la differenza, come successo a San Siro.La domanda allora èNelle gerarchie, Yildiz e Conceicao partono avanti ed è difficile immaginare un'altra panchina per il turco. Weah però ovviamente potrebbe giocare anche a destra - suo ruolo naturale - e fare staffetta con Conceicao. L'alternativa è mettere dall'inizio tutti e tre con Yildiz trequartista. Scenario che rimane secondario. Dubbi comunque che faranno piacere al tecnico.