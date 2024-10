Conceicao titolare in Juve-Parma?

ha stregato tutti alla. E non solo domenica nel derby d'Italia contro l'Inter, ma già nelle sue prime uscite in maglia bianconera, tanto da spingere Cristiano Giuntoli e colleghi a mettere a punto fin da subito, a stagione appena iniziata, il piano per ingaggiarlo a titolo definitivo dal. L'operazione, grazie alla strategia adottata in estate di un prestito oneroso da 7 milioni di euro (ingaggio compreso), potrebbe chiudersi con un investimento totale di 33-34 milioni di euro. Una cifra che potrebbe abbassarsi qualora il Porto decidesse di riscattare, già a quota due goal in appena tre presenze.Chico, intanto, si è già pienamente ambientato a Torino, dove vive in collina, vicino ai compagni Federico Gatti e Vasilje Adzic, e si gode le bellezze della città, come racconta La Gazzetta dello Sport. Domani all'Allianz Stadium contro il Parma sogna di vivere un'altra notte speciale, anche se non è escluso che possa partire dalla panchina per rifiatare un po' dopo l'exploit di domenica a San Siro.





