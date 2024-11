Perché Weah può partire dalla panchina in Milan-Juventus

Tutto, fino a poche ore fa, faceva pensare che fosse lui il prescelto per occupare la casella lasciata vuota da, se non altro perché quel ruolo in carriera lo aveva già ricoperto. E invece, a sorpresa,potrebbe addirittura partire dalla panchina nel big match di questa sera tra, con pronti a sistemarsi sulla linea degli attaccanti con Francisco Conceicao e Kenan Yildiz più larghi.Una scelta di natura tattica, per provare a mettere in difficoltà i rossoneri attaccando la profondità e creando spazi inattesi, ma anche una decisione dettata da quanto successo nell'ultimo allenamento: stando a La Gazzetta dello Sport, infatti, Weah ha preso una botta, nulla di preoccupante ma quasi un "segnale" per un'esclusione dall'undici titolare, a beneficio degli altri compagni citati. A questo punto il figlio d'arte potrebbe restare in panchina e diventare una preziosa "arma" spacca-partita, in caso di necessità.