Weah torna in gruppo: titolare contro la Lazio?

La decisione di Thiago Motta

La giornata della Juventus era iniziata con la notizia riguardante l e condizioni di Nicolò Fagioli , che è a rischio per la sfida contro la Lazio a causa di una botta subita in nazionale. Thiago Motta però potrà recuperare almeno un giocatore, ovvero. L'esterno statunitense era atteso questa settimana nuovamente in gruppo.Weah, che ha saltato le ultime gare per un problema alla caviglia, come riferisce Sky SportNei giorni scorsi infatti aveva proseguito il lavoro a parte. Buone notizie per Thiago Motta che avrà un'opzione sulla destra, fondamentale viste le assenze di Conceicao e Nico Gonzalez.Considerando che è tornato in gruppo a due giorni da Juventus-Lazio, l'ex Lille sarà convocato per il match all'Allianz Stadium. In dubbio però come lo impiegherà Thiago Motta.Dipenderà da come lo vedrà il tecnico nell'allenamento di domani e dalle sensazioni dello stesso giocatore. Intanto però sarà sicuramente a disposizione.