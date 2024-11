Weah centravanti in Milan-Juventus: la conferma del giocatore

In attesa della conferenza stampa di, che parlerà alla vigilia diin mattinata, chi ha dato più di un indizio sulla formazione èL'esterno statunitense, intervistato da Il Giornale , ha anticipato quello che sarà molto probabilmente il suo ruolo e di conseguenza le mosse del tecnico in vista del big match.Sul suo impiego da centravanti a San Siro, lo stadio dove ha giocato Papà George, Weah non non ha smentito, anzi: "Sono pronto. Lavoro per questo, per dare sempre il meglio. E i". Dichiarazioni che si vanno ad aggiungere alle prove in allenamento da parte di Thiago Motta, che ha provato proprio l'ex Lille al posto di Vlahovic. Due indizi chiari che spingono sempre di più verso questa scelta, Weah al centro dell'attacco, con Yildiz e Conceicao ai suoi lati e Koopmeiners ad agire da supporto.Ovviamente, Weah ha sottolineato che interpreterà il ruolo in maniera diversa da. Farà meno duelli fisici con i difensori, provando ad attaccare con costanza la profondità e mettere in difficoltà la retroguardia rossonera, che ha mostrato diverse lacune soprattutto contro attacchi in cui mancavano punti di riferimento, proprio come quello che si presenterà a San Siro domani.