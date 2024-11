L'intervista a Timothy Weah

si prepara a sfidare il Milan e o ha provato da centravanti al posto di Vlahovic. Lo statunitense ha parlato di questo e molto altro nell'intervista rilasciata al Giornale. Di seguito le dichiarazioni del giocatore della"Sono pronto. Lavoro per questo, per dare sempre il meglio. E, poi fu Emry a spostarmi esterno, per sfruttare la mia velocità. Le mie caratteristiche sono differenti da quelle di Dusan, che è un professionista pazzesco, bravissimo in tutte le cose che fa. Lavora sempre al massimo, dal campo alla palestra».- "Rafa è un fenomeno, un giocatore fortissimo. Diciamo che da centravanti questa fatica dovrei scamparla"."Bremer era un giocatore unico, non solo per voi. Credo nella forza di sqaudra, nel lavoro del gruppo. Gli infortuni sono penalizzanti, ma non saranno decisivi. Tutti a cominciare dall’allenatore sappiamo di dovere dare il 110%, proprio perché ci sono compagni che non possono giocare. ""Siamo più giovani, ma anche più forti. Abbiamo delle notevoli potenzialità. Dobbiamo lavorare e pensare a fare del nostro meglio, a fine stagione vedremo dove siamo arrivati"."La squadra favorita per il campionato? La Juventus"."Noi siamo la Juventus e sinceramente credo che quel risultato abbia fatto più impressione fuori che dentro lo spogliatoio. La Juventus gioca sempre per vincere e un pareggio, anche contro una squadra forte come l’Inter, è una mezza sconfitta".L'ANEDDOTO CON PAPA' GEORGE - "Per me è papà, non George Weah. So che è un mito, anche se l’ultima volta che è venuto a Torino, siamo usciti e dei tifosi hanno chiesto il selfie a me e non a lui, erano giovani e non l’avevano riconosciuto. Ci sentiamo sempre, guarda tutte le mie partite insieme con la mamma".