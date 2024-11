Le parole di Vlahovic in Nazionale



La reazione dei tifosi della Juve alle parole di Vlahovic

"Il mister (in Nazionale, ndr) non mi ha obbligato a fare tanti compiti difensivi. E per un giocatore come me, dalla mia struttura… Sinceramente non riesco a correre così tanto. Perché poi così non sono fresco nella finalizzazione".Hanno fatto rumore le parole di ieri di, dopo il pareggio della sua Serbia contro la Svizzera. Nel suo commento, infatti, sembrava esserci una "frecciata" neanche troppo nascosta ae allo stile di gioco della, dove evidentemente, a sentir lui, spesso fatica a trovare il goal in quanto è necessario il suo aiuto anche in fase difensiva. Un copione già proposto in altre occasioni, e probabilmente vero solo in parte in questo momento. Che i tifosi, infatti, sembrano non aver particolarmente apprezzato.Clicca sulla gallery in alto per le reazioni sui social!