I numeri di Vlahovic

. Era già successo, ma anche alla vigilia del derby contro il Torino ha lasciato aperta la possibilità, almeno a parole, di concedere un po' di riposo al suo numero 9, sempre in campo da titolare in questa prima parte di stagione con la(un po' perché il tecnico lo considera centrale nella sua squadra, un po' perché sostanzialmente non c'è un suo vice fatto e finito). Al momento, però, tutto fa pensare che non sia ancora arrivato il momento di fermarsi per il classe 2000, perché un derby non è sicuramente l'occasione migliore per rinunciare a certezze consolidate e dare vita a eventuali esperimenti.Finora l'attaccante serbo ha giocato circa il 90% dei minuti a disposizione tra campionato e Champions League, mettendo a referto nove goal e un assist. Vlahovic, insomma, non è mai stato utilizzato così tanto nel corso della sua carriera. Per i bianconeri è un vero e proprio punto fermo, con questi numeri che potrebbero pure bastare per comprendere perché le sue sostituzioni, in un modo o nell'altro, abbiano sempre fatto rumore. L'ultima risale a pochi giorni fa, al match di Champions League contro il, e sta ancora facendo discutere: in pochi, infatti, hanno accolto favorevolmente la scelta di Thiago Motta di richiamarlo in panchina al 68' mandando in campo Timothy Weah, in una fase di partita in cui un goal la Juve avrebbe ancora potuto segnarlo. E allora Vlahovic "può restare in panchina" questa sera? La sensazione è che no, non succederà.