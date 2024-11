Juventus-Torino, dove vederla in tv e streaming

Partita: Juventus-Torino

Data: sabato 9 novembre

Orario: 20.45

Canali TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Streaming TV: DAZN, Sky Go, Now TV

Juventus-Torino, le probabili formazioni

La dodicesima giornata di Serie A vede laaffrontare ilall'Allianz Stadium in occasione del Derby della Mole. I bianconeri arrivano a questa sfida forti della recente vittoria in Serie A contro l’Udinese, con l'obiettivo di trovare quella continuità che finora è mancata in campionato.Il Torino vive invece un momento di seria difficoltà, appesantito da cinque sconfitte nelle ultime sei uscite in campionato. E' lecito dunque attendersi che i granata vogliano sfruttare la vetrina del Derby per rilanciarsi nel modo migliore possibile.Thiago Motta è pronto a cambiare qualcosa rispetto alla gara con il Lille. Ecco quali saranno le sue scelte per il suo primo Derby da allenatore bianconero