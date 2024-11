Vlahovic gioca troppo? Il confronto con i centravanti europei

Lewandowski: 15 partite, 1225 minuti

Haaland: 14 partite, 1222 minuti

Vlahovic: 14 partite, 1154 minuti

Kane: 14 partite, 1095 minuti

Ci si aspettava che Dusan Vlahovic riposasse in almeno una partita di questo intenso ciclo tra campionato e Champions e invece fino ad ora è sempre partito titolare, come farà anche contro il Lille a meno di sorprese. Il centravanti serbo ha fin qui giocato tutte le gare stagionali dal primo minuto. E il suo minutaggio è un tema aperto alla Continassa e nell'opinione pubblica.La Juventus sta affrontando e affronterà un calendario molto impegnativo, ma come d'altronde tutte le grandi squadre impegnate nelle coppe europee e poi in Supercoppa o nel Mondiale per Club. E Thiago Motta sta andando avanti. Fin qui il serbo ha giocato 1154 minuti in 14 partite, saltando solo degli spezzoni di gara nel finale. E' il bianconero con il più alto minutaggio ma se rapportato a cosa succede in Europa, non è certo un dato sorprendente.Se in Italia c'è l'abitudine di fare spesso turnover, gestendo i "big", negli altri campionati la storia è ben differente. E basta pensare a cosa succede con giocatori come, che è già partito fuori in tre occasioni per scelta tecnica. Ma tornando a Vlahovic, gioca troppo? No, gioca come gli altri grandi attaccanti delle big europee. Ecco il minutaggio di