Vlahovic, la panchina con il Milan non era precauzionale: il motivo della scelta

AFP via Getty Images

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Brugge-Juventus,ha parlato anche di, che sabato è stato escluso dall'undici titolare per il big match contro il Milan dopo l'affaticamento muscolare accusato nei giorni precedenti: "Se gioca domani? Non te lo posso dire. In panchina con il Milan per precauzione? No, la scelta era tecnica. Lui è tornato dopo un fastidio al flessore. Ora abbiamo tante scelte: l’importante non è fare attenzione alla quantità del minutaggio dei giocatori ma alla qualità. Possono fare la differenza anche in pochi minuti [...]. In attacco anche Dusan può essere mobile: sa muoversi, collegandosi con gli altri può fare perfettamente quanto fatto con il Milan".