Gli esami svolti questa mattina hanno scongiurato il peggio : non sono emerse lesioni perdopo la noia muscolare accusata ieri sera in Nazionale, che però lo terrà fermo per qualche tempo dopo un inizio di stagione da stakanovista in bianconero con il 100% di partite giocate dal primo minuto. Le sue condizioni, come si legge nella nota ufficiale della, saranno monitorate quotidianamente, ma la sensazione è che il serbo sia a rischio per il match di sabato contro il Milan e anche per quello di mercoledì prossimo in Champions League contro l'Aston Villa.