Rinnovo Vlahovic: la situazione con la Juventus

Vi abbiamo raccontato della presenza di Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, a Torino, dove ha incontrato il centravanti della Juventus in un ristorante. La presenza di Ristic porta sempre con sè tanti rumors vista l'importanza del suo assistito nel mondo Juve e considerando ovviamente che tra i temi in ballo c'è laUn tema che giorno dopo giorno si fa sempre più caldo, almeno a livello di tempistiche considerando ch"Un calciatore come lui con prospettive ancora importanti non può mai essere un problema, il rinnovo è un obiettivo, lo faremo", aveva dichiarato Cristiano Giuntoli qualche settimana fa sul futuro di Vlahovic. Ma qual'è la situazione al momento?Il viaggio di Ristic a Torino è stato però prima di tutto per ritrovarsi con Dusan dopo un po' di tempo. Già a marzo l'agente era stato in città per incontrare il giocatore.visto che Vlahovic percepisce uno stipendio nettamente sopra i "limiti" che il club si è imposto nelle ultime stagioni. Per pensare ad un accordo sarebbe quindi necessario un passo non banale del giocatore nei confronti della Juventus.